Vorhang auf für die Geschichte einer Legende

Reise zu den Wurzeln ihres eigenen Herzensvereins

Wie kam der Fußball nach Tirol? Wie entstand der FC Wacker? Und welchen Einfluss hatten Kriege, politische Radikalisierung und wirtschaftliche Krisen? Diesen Fragen geht der Film mit Archivmaterial und Experteninterviews nach. „Wir hätten auch drei Filme zu drei unterschiedlichen Themen machen können“, erzählt das Trio über die Herausforderung, aus der Materialfülle eine spannende Geschichte zu formen.