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Filmpremiere

Vorhang auf für die Geschichte einer Legende

Tirol
07.11.2026 19:00
Die Euphorie um den FC Wacker ist nach schwierigen Zeiten wieder entfacht.
Die Euphorie um den FC Wacker ist nach schwierigen Zeiten wieder entfacht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Drei Jahre harte Arbeit, verschollene Schätze und eine bewegte Fußballgeschichte: Der Dokumentationsfilm „Wackeres Innsbruck“ über den FC Wacker Innsbruck und die Fußballgeschichte der Stadt feiert Premiere.

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Totgesagt, wiederauferstanden, unzerstörbar! Kaum ein Fußballklub hat so viele Höhen und Tiefen erlebt wie der FC Wacker Innsbruck. Jetzt bekommt die bewegte Geschichte der Schwarz-Grünen eine ganz besondere Bühne: die große Leinwand!

Niki Bliem, Michael Auer, Nikolaus Leiner (v. li.) sind für den Dokumentarfilm über Wackers ...
Niki Bliem, Michael Auer, Nikolaus Leiner (v. li.) sind für den Dokumentarfilm über Wackers Geschichte verantwortlich.(Bild: Filmkollektiv Innsbruck)

Drei Jahre Schweiß für 90 Minuten Fußballgeschichte
Mit „Wackeres Innsbruck“ bringt das Filmkollektiv Innsbruck einen 90-minütigen Dokumentarfilm samt Nachspielzeit ins Kino. Im Mittelpunkt stehen die wenig erforschten Anfänge des Vereins und die Fußballgeschichte der Stadt von der Jahrhundertwende bis 1945.

Ab ins Kino!

Die Premiere am 14.11. und die Vorführung am 18.11. im Leokino in Innsbruck sind ausverkauft. Für den 15. und 21.11. gibt es noch Tickets. Weitere Termine folgen. Infos findet man: filmkollektiv-innsbruck.com

„Das Ganze sollte kein Spaßprojekt sein, sondern ein ernsthaftes Vorhaben mit einem gewissen Qualitätsanspruch. So ein Film ist schließlich für die Ewigkeit“, so die Filmemacher. Was in einem Jahr fertig sein sollte, wurde zu einer dreijährigen Mammutaufgabe. Das dreiköpfige Team stemmte die gesamte Produktion in der Freizeit – neben Beruf und Familie.

November 1910: In den Frühzeiten des Innsbrucker Fußballs spielten meist Schülerteams ...
November 1910: In den Frühzeiten des Innsbrucker Fußballs spielten meist Schülerteams gegeneinander. Hier Realschule gegen Gym bei der Klosterkaserne (heute Fennerareal).(Bild: Privat/Klieber)

Besonders schwierig war die dürftige Quellenlage: Viele historische Dokumente sind verschwunden. Umso größer die Freude, wenn dann plötzlich bislang unbekannte Schätze aus der Vereinsgeschichte auftauchten.

Reise zu den Wurzeln ihres eigenen Herzensvereins
Wie kam der Fußball nach Tirol? Wie entstand der FC Wacker? Und welchen Einfluss hatten Kriege, politische Radikalisierung und wirtschaftliche Krisen? Diesen Fragen geht der Film mit Archivmaterial und Experteninterviews nach. „Wir hätten auch drei Filme zu drei unterschiedlichen Themen machen können“, erzählt das Trio über die Herausforderung, aus der Materialfülle eine spannende Geschichte zu formen.

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