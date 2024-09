Geschichte einer Legende soll bald auf Leinwand

„Legende, Mythos, totgesagt, unzerstörbar!“ Kaum ein Fußballverein in Österreich blickt auf eine derart bewegte und oft auch schwierige Geschichte zurück wie der FC Wacker Innsbruck. Sie reicht von den bescheidenen Anfängen vor dem Ersten Weltkrieg über sportliche Höhenflüge in den 1970er-Jahren und um die Jahrtausendwende bis zum Beinahe-Untergang und der Wiederauferstehung in den frühen 2000ern.