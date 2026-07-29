Filmteam sucht Fotos, die Sportgeschichte erzählen

Jeder kann mithelfen, Geschichte zu erzählen

Noch wird an den letzten Details gefeilt. Eine Herausforderung, weil vor allem Bildmaterial fehlt. „Wir haben zwar schon einige Fotos, allerdings ist die Quellen- und Archivlage bei Wacker und fast allen Innsbrucker Vereinen aus der Zeit vor 1945 einfach sehr schlecht. Es wurde wenig dokumentiert oder aufbewahrt“, erklärt Co-Produzent Nikolaus Leiner. Er und seine Mitstreiter hoffen auf Glück und Mithilfe der Bevölkerung. Sie suchen noch Fotoschätze und andere Dokumente, die das sportliche Leben in der Landeshauptstadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts abbilden. „Von Interesse ist nicht nur der Wacker, sondern auch andere Fußball- und Sportvereinen“, beschreibt Leiner, was gesucht ist.