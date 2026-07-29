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Fußball im Fokus

Filmteam sucht Fotos, die Sportgeschichte erzählen

Tirol
29.07.2026 12:00
Auf Schätze wie diesen hofft das Filmteam: Wacker Innsbruck gegen FC Lustenau 1921 im Hof der ...
Auf Schätze wie diesen hofft das Filmteam: Wacker Innsbruck gegen FC Lustenau 1921 im Hof der Klosterkaserne (Fennerareal).(Bild: Privat)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein Dokumentarfilm über die Anfänge des Wacker Innsbruck und die Tiroler Landeshauptstadt als Sportzentrum soll im Herbst ins Kino kommen. Die Macher vom Filmkollektiv Innsbruck suchen dafür aber noch Material und hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung. 

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Drei Jahre lang hat das Filmkollektiv Innsbruck in Zusammenarbeit mit der Faninitiative Innsbruck recherchiert, Historiker befragt, in Archiven gewühlt. Und im Herbst soll das Ergebnis vorliegen: Ein Film über die Anfänge des Vereinsfußballs in Tirol mit Fokus auf den Wacker Innsbruck. Wie hat sich der Traditionsverein und der Fußball im Allgemeinen zwischen 1900 und 1945 in Innsbruck entwickelt?

Am Sportplatz an der Sill um 1950 (heute Tivoli)
Am Sportplatz an der Sill um 1950 (heute Tivoli)(Bild: Privat)
Der FV Sonneberg-Koburg zu Gast bei Sportverein Innsbruck und Wacker 1923.
Der FV Sonneberg-Koburg zu Gast bei Sportverein Innsbruck und Wacker 1923.(Bild: Privat)

Diese Frage greift der Film auf und blickt auch auf die gesellschaftliche und politische Bedeutung des Sports. „Ohne zu viel verraten zu wollen, ist es auch gelungen, den ein oder anderen Schatz aus der karg dokumentierten Vereinsgeschichte zu heben“, macht das Filmteam neugierig auf das Ergebnis.

Jeder kann mithelfen, Geschichte zu erzählen
Noch wird an den letzten Details gefeilt. Eine Herausforderung, weil vor allem Bildmaterial fehlt. „Wir haben zwar schon einige Fotos, allerdings ist die Quellen- und Archivlage bei Wacker und fast allen Innsbrucker Vereinen aus der Zeit vor 1945 einfach sehr schlecht. Es wurde wenig dokumentiert oder aufbewahrt“, erklärt Co-Produzent Nikolaus Leiner. Er und seine Mitstreiter hoffen auf Glück und Mithilfe der Bevölkerung. Sie suchen noch Fotoschätze und andere Dokumente, die das sportliche Leben in der Landeshauptstadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts abbilden. „Von Interesse ist nicht nur der Wacker, sondern auch andere Fußball- und Sportvereinen“, beschreibt Leiner, was gesucht ist.

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Das Filmprojekt wurde erst möglich, weil viele es über eine Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben. Nun können Interessierte noch einmal mithelfen, Sportgeschichte zu erzählen. Wer Fotos und Dokumente beisteuern möchte, bitte an: filmkollektivibk@gmail.com Der Filmtrailer ist bereits auf der Youtube-Seite des Filmkollektivs Innsbruck abrufbar.

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