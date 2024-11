10.000 Euro! Wacker-Story bald auf der Leinwand

„Finanzierungsziel erreicht!“ Das verkündete das Filmkollektiv Innsbruck am Sonntag in einer E-Mail an die Unterstützer der Aktion. Der Zusammenschluss aus Filmemachern, Historikern und vor allem Wacker-Sympathisanten hat sich – wie berichtet – das Ziel gesetzt, mit einem Dokumentationsfilm die weitgehend unbekannte Geschichte des Tiroler Traditionsvereins zwischen 1913 und 1945 aufzuarbeiten und auf die Leinwand zu bringen.