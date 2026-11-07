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Von Sohn gestört

Dieseldiebe auf Bauernhof: Mit Kombi davongerast!

Tirol
07.11.2026 15:01
Auf einem Bauernhof schlugen die Treibstoffdiebe zu (Symbolbild).
Auf einem Bauernhof schlugen die Treibstoffdiebe zu (Symbolbild).(Bild: Countrypixel - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Immer wieder schlagen Diebe auf Baustellen, Parkplätzen und Firmengelände zu. Oder auf Bauernhöfen! So geschehen in der Nacht auf Samstag in Kematen in Tirol. Zwei Täter konnten entkommen, nachdem sie auf frischer Tat ertappt worden waren.

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Kurz vor 1 Uhr nachts trieben zwei unbekannte Täter auf dem Bauernhof in Kematen ihr Unwesen. Die Ganoven zapften aus dem nicht versperrten Tank eines dort abgestellten Traktors rund 180 Liter Diesel ab.

Zitat Icon

Als der Sohn des Besitzers auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese mit einem dunklen Kombi mit slowakischem Kennzeichen.

Ermittler von der Polizei

Sohn störte die Treibstoffdiebe
Dabei wurde das kriminelle Duo auf frischer Tat ertappt: „Als der Sohn des Besitzers auf die zwei unbekannten Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese mit einem dunklen Kombi mit slowakischem Kennzeichen vom Tatort“, heißt es vonseiten der Polizei.

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Im Tiroler Oberland kam es zu dem Diebstahl (Symbolbild).
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Einen Kanister zurückgelassen
Einen Kunststoff-Kanister ließen die Täter zurück. Den restlichen Treibstoff ließen die Unbekannten mitgehen. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ermittlungen laufen.

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