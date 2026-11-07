Dieseldiebe auf Bauernhof: Mit Kombi davongerast!

Treibstoff ist besonders in Zeiten der Teuerung ein begehrtes Gut – auch bei Kriminellen: Immer wieder schlagen Diebe auf Baustellen, Parkplätzen und Firmengelände zu. Oder auf Bauernhöfen! So geschehen in der Nacht auf Samstag in Kematen in Tirol. Zwei Täter konnten entkommen, nachdem sie auf frischer Tat ertappt worden waren.