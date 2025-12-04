Hans Mahr über ÖVP: „Wette auf ein Kurz-Comeback“

Auch über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz in der Volkspartei wurde spekuliert. Der Medienmanager betont, dass Stocker langfristig als „lame duck“ (zu Deutsch: „Lahme Ente“) gelten könnte, wenn die VP-Umfragewerte nicht steigen. Dann bestehe ein wachsendes Interesse innerhalb der Schwarzen, dass Ex-Kanzler-Kurz wieder aktiv und mit einem Comeback überraschen wird – trotz seiner Erfolge in der Privatwirtschaft. Hans Mahr dazu klar: „Ich wette auf ein Kurz-Comeback“.