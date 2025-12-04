Hans Mahr über ÖVP: „Wette auf ein Kurz-Comeback“

Treffen sich zwei Spindoktoren … Die neue Folge „Menschen, Macht, Medien“ taucht tief ein in die Welt von Spin, Medienarbeit und politischer Inszenierung. Zu Gast bei krone.tv-Podcaster und Ex-Kurz-Spindoktor Gerald Fleischmann ist Polit-Kenner Hans Mahr, selbst ehemaliger Spindoktor, seinerzeit von Bruno Kreisky. Wie hat sich die politische PR seit der Kreisky-Ära verändert?
Eine Diskussion über klassische Pressekonferenzen, digitales Image-Management im Netz und aktuelle politische Entwicklungen in Österreich und Deutschland, inklusive der Frage nach einem möglichen Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
Mahr beschreibt, wie stark sich politische Kommunikation durch soziale Medien verändert hat. Früher sei Agenda-Setting einfacher gewesen, weil es nur wenige relevante Medien gab. Die Grundtechniken – Themen setzen, Spin, Framing – sind dieselben geblieben. Als warnendes Beispiel nennt Mahr Donald Trump und andere autoritäre Politiker in Europa. In Erinnerung an Kreisky schildert Mahr den Mix aus politischer Strategie, Bürgernähe und Exklusivtaktiken, die damals funktioniert haben und in Teilen bis heute relevant sind.
Auch über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz in der Volkspartei wurde spekuliert. Der Medienmanager betont, dass Stocker langfristig als „lame duck“ (zu Deutsch: „Lahme Ente“) gelten könnte, wenn die VP-Umfragewerte nicht steigen. Dann bestehe ein wachsendes Interesse innerhalb der Schwarzen, dass Ex-Kanzler-Kurz wieder aktiv und mit einem Comeback überraschen wird – trotz seiner Erfolge in der Privatwirtschaft. Hans Mahr dazu klar: „Ich wette auf ein Kurz-Comeback“.
Mahr betont, dass Deutschlands öffentlich-rechtliche Medien teilweise zu stark von grün-progressiven Haltungen geprägt seien, was zur Polarisierung beitrage. Auch der ORF sei davon nicht völlig ausgenommen. Grundsätzlich müsse der ORF verschlankt werden und sich auf Nachrichten, Sport und Entertainment konzentrieren.
Den ganzen Podcast zur Folge „Medien und Politik – Message Control: Einst und jetzt."
Oder als Video-Podcast streamen:
