Lichterfest um einen gütigen Elitesoldaten

Die Bräuche im Weihnachtsfestkreis hat der Ethnologe Heimo Schinnerl über Jahrzehnte erforscht und zahllose Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgt, worüber „Krone“-Leser immer wieder auf der sonntäglichen „Volkskultur“-Doppelseite staunen konnten.

Mittlerweile hat er in Zusammenarbeit mit der „Kärntner Krone“ und dem Verlag Heyn ein Buch herausgebracht: „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“.

Erschienen im Verlag Heyn, 128 Seiten; im Buchhandel um 19,90 Euro. Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“- Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer bald zum noch attraktiveren Preis in der Vorteilswelt!