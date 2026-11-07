Wacker Innsbruck kehrt zurück auf die Siegerstraße

Führung aus dem Nichts

Zu Beginn der Partie hatte Felix auch die Nase vorn, fanden die Gastgeber die besseren Chancen vor. Doch die Innsbrucker gingen wie aus dem Nichts in Führung: Nach einer Ecke von Raphael Gallé kam Verteidiger Florian Kopp zum Kopfball und versenkte über Amstetten-Goalie Estevao (14.). Während Amstetten weiter drückte, blieb Wacker effizient: Einen schönen Konter spielte Adrian Lechl zur Mitte, Gabriele Biancheri ließ durchlaufen, Anderson Rodriguez traf nicht richtig. Der Ball sprang aber perfekt weiter zum völlig freien Luis Gstrein, der den Halbvolley ins Netz knallte (29.).