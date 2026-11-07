Wacker Innsbruck kehrt zurück auf die Siegerstraße

Drei Tore in der ersten Halbzeit reichten für einen 3:2-Auswärtssieg bei Amstetten. Es war dies der erste volle Erfolg für die Innsbrucker nach drei Niederlagen in Serie.
Wacker gegen Amstetten war am Freitagabend auch das Bruder-Duell Max (19) gegen Felix Köchl (24). Der ältere der Brüder aus Mieders hat für Wacker 33 Spiele in der 2. Liga gemacht und kickt seit zwei Jahren bei Amstetten. Mit Yannick Vötter spielte ein weiterer Stubaier bei den Niederösterreichern.
Führung aus dem Nichts
Zu Beginn der Partie hatte Felix auch die Nase vorn, fanden die Gastgeber die besseren Chancen vor. Doch die Innsbrucker gingen wie aus dem Nichts in Führung: Nach einer Ecke von Raphael Gallé kam Verteidiger Florian Kopp zum Kopfball und versenkte über Amstetten-Goalie Estevao (14.). Während Amstetten weiter drückte, blieb Wacker effizient: Einen schönen Konter spielte Adrian Lechl zur Mitte, Gabriele Biancheri ließ durchlaufen, Anderson Rodriguez traf nicht richtig. Der Ball sprang aber perfekt weiter zum völlig freien Luis Gstrein, der den Halbvolley ins Netz knallte (29.).
Und wenig später stand es 3:0 (34.) für die Schwarz-Grünen: Gallé auf Biancheri, der aus 18 Meter flach ins Lange traf.
Allerdings traf Amstetten auch: Einen Konter über Vötter bugsierte Mayer an Kirchmayr und Phil Kunze vorbei ins Tor (44.).
Zum Schluss musste Wacker noch zittern
Für Kunze begann dann Hälfte zwei gar nicht gut: Kopp wollte klären und knallte seinem deutschen Abwehrkollegen den Ball aus nächster Nähe an den Kopf. Kunze musste benommen ausgewechselt werden (50.), für ihn kam Littig.
Nach dem Anschlusstreffer (73.) musste Wacker noch zittern, fügte aber Amstetten die erste Heimniederlage der Saison zu.
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