Sanitärhandel schlittert mit 680.000 € in Pleite

Erneut eine Meldung über ein Insolvenzverfahren gibt es in Tirol! Dieses Mal betrifft es ein Unternehmen im Bereich des Sanitärhandels. Ein Mitarbeiter ist von der Pleite betroffen. Die Schulden belaufen sich auf rund 680.000 Euro.
Über die Hellbrok GmbH in Axams wurde am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen, das im Sanitärhandel war, musste Konkurs anmelden.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV 1870) vermeldet, liegen noch keine geprüften Informationen über die Gründe der Insolvenz vor. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, heißt es.
Schulden von rund 700.000 Euro
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger führen kann, werde sich zeigen. Laut KSV1870 bleibt abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.
Die Höhe der Verbindlichkeiten liegt bei rund 680.000 Euro. Ein Mitarbeiter ist von der Insolvenz betroffen. Gläubigerforderungen können bis zum 7. Dezember angemeldet werden.
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