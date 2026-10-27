Sanitärhandel schlittert mit 680.000 € in Pleite

Schulden von rund 700.000 Euro

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger führen kann, werde sich zeigen. Laut KSV1870 bleibt abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.