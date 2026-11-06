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Schwer verletzt

Paragleiter prallt bei Start gegen Felsbrocken

Tirol
06.11.2026 21:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Fataler Unfall in Tirol auf dem Stubaier Gletscher am Freitag! Ein Deutscher (23) wollte mit Freeride-Skiern den notwendigen Auftrieb für einen Flug mit dem Paragleiter erhalten. Der Versuch endete jedoch mit zahlreichen Knochenbrüchen.

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Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am Freitagnachmittag. Zwei deutsche Wintersportler im Alter von 21 und 23 Jahren hielten sich am Stubaier Gletscher auf und wollten auf der gesperrten Skipiste Nr. 17 einen Flug mit dem Paragleiter beginnen. Der 21-Jährige brach den Startversuch vorzeitig ab, nicht so der 23-Jährige.

Zitat Icon

Aus bislang unbekannter Ursache gelang es dem Mann nicht, ausreichend an Höhe zu gewinnen.

Ein Sprecher der Polizei

Notwendigen Auftrieb nicht erhalten
„Er fuhr mit seinen Freeride-Skiern auf der Piste talwärts, um den notwendigen Auftrieb zu generieren. In weiterer Folge verließ er die Skipiste und fuhr in einen steilen Hang im alpinen Gelände ein“, schildert ein Sprecher der Polizei. Trotzdem erhielt der 23-Jährige offenbar nicht den notwendigen Auftrieb, den er für einen Start gebraucht hätte.

Notarzt führte Erstversorgung durch
Folglich prallte der Deutsche zuerst mit den Skiern gegen die Felsen und unmittelbar darauf mit dem gesamten Körper gegen mehrere große Felsbrocken. „Dabei erlitt er schwere Verletzungen im Bereich der Füße, des Beckens sowie der Schulter.“

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Wintersportler mit dem Notarzthubschrauber „C1“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

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