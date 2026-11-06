Paragleiter prallt bei Start gegen Felsbrocken

Notwendigen Auftrieb nicht erhalten

„Er fuhr mit seinen Freeride-Skiern auf der Piste talwärts, um den notwendigen Auftrieb zu generieren. In weiterer Folge verließ er die Skipiste und fuhr in einen steilen Hang im alpinen Gelände ein“, schildert ein Sprecher der Polizei. Trotzdem erhielt der 23-Jährige offenbar nicht den notwendigen Auftrieb, den er für einen Start gebraucht hätte.