He hadn't seen her
Drug-Impaired Driver Ran Over an 86-Year-Old E-Bike Rider
She was riding on the bike path, but that didn’t help an 86-year-old e-bike rider when a driver under the influence of drugs turned left in Marchtrenk (Upper Austria) and failed to see her. The elderly woman was taken to the hospital with injuries. The driver didn’t even have a driver’s license.
A 40-year-old man from the Wels-Land district was driving his car eastbound on Heimstättenstraße in Marchtrenk on Friday around 5:15 p.m. At the intersection with the L1227, the man—who does not have a valid driver’s license—intended to turn left toward a roundabout. In doing so, he likely failed to notice an 86-year-old e-bike rider from the Wels-Land district approaching from the left on the bike path, resulting in a collision.
Admitted to Wels Hospital
The woman sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to Wels Hospital after receiving initial treatment. Due to signs of possible impairment by narcotics, the 40-year-old man was ordered to undergo a clinical examination. However, he refused to be taken to see a medical examiner. He is facing multiple charges
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