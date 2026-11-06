Drug-Impaired Driver Ran Over an 86-Year-Old E-Bike Rider

A 40-year-old man from the Wels-Land district was driving his car eastbound on Heimstättenstraße in Marchtrenk on Friday around 5:15 p.m. At the intersection with the L1227, the man—who does not have a valid driver’s license—intended to turn left toward a roundabout. In doing so, he likely failed to notice an 86-year-old e-bike rider from the Wels-Land district approaching from the left on the bike path, resulting in a collision.