Massive Traffic Jam on the A25: This Accident Was to Blame

A 48-year-old Ukrainian woman was driving her truck on the A25 Wels highway toward Linz around 1:20 p.m. on Friday. For reasons as yet unknown, the woman lost control of her vehicle near Marchtrenk, drove over traffic control barriers and a concrete element of a construction site structure, collided with the car of a 46-year-old man from Wels, then crashed into the median barrier, and finally collided with the car of a 70-year-old German man.