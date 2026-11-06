Female Truck Driver
Massive Traffic Jam on the A25: This Accident Was to Blame
A female truck driver was involved in a spectacular accident on Friday afternoon on the A25 near Marchtrenk in Upper Austria. As a result, the Wels highway was closed for hours, causing a massive traffic jam.
A 48-year-old Ukrainian woman was driving her truck on the A25 Wels highway toward Linz around 1:20 p.m. on Friday. For reasons as yet unknown, the woman lost control of her vehicle near Marchtrenk, drove over traffic control barriers and a concrete element of a construction site structure, collided with the car of a 46-year-old man from Wels, then crashed into the median barrier, and finally collided with the car of a 70-year-old German man.
Three people injured
In the accident, the truck driver and the 46-year-old man sustained minor injuries, while his 39-year-old female passenger suffered serious injuries. The injured were taken to Wels Hospital. The A25 toward Linz had to be completely closed until 3:00 p.m. while the accident was being investigated and the scene cleared. Afterward, the stretch of highway was open to traffic in only one lane until 5:00 p.m.
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