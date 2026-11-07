NÖ-Florianis holten bei Feuerwehr-WM Edelmetall

Fellner schaffte den Sprung in den „Lion’s Den“

Für Fellner gab es noch einen weiteren Erfolg: Mit einer Einzelzeit von 1:54,56 Minuten stellte er eine persönliche Streckenbestzeit auf und qualifizierte sich für den „Lion’s Den“. In diesen Kreis werden Athleten aufgenommen, die eine für ihre Altersklasse und ihr Geschlecht festgelegte Zeitgrenze unterbieten.