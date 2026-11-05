Nach dem Derby holte man den Sieg am Grünen Tisch

Trotz dreier Tischsieger konnten sich die Haiminger schließlich nicht für das Finale im September 2027 qualifizieren. „Eigentlich sind wir beim Pokern immer ganz gut“, wunderte sich der sportliche Leiter Andreas Hell.

Ebenfalls nicht qualifizieren konnte sich die SPG Oberes Gericht. „Es war auch so ein toller Abend für uns“, freute sich Obmann Christoph Schediwey.

Bei der SPG liegt der Fokus auf dem Sportlichen. Als Tabellenführer der 2. Gebietsliga Mitte ist man mit acht Punkten Vorsprung auf Aufstiegskurs. „Natürlich wollen wir Meister werden“, erklärte Schediwey.