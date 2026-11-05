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Unterhaus-Abend

Nach dem Derby holte man den Sieg am Grünen Tisch

Fußball Unterhaus
05.11.2026 06:00
Die SVG Uderns holte den Sieg und qualifizierte sich fürs Finale.
Die SVG Uderns holte den Sieg und qualifizierte sich fürs Finale.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Beim ersten „Tiroler-Krone“-Unterhaus-Abend der Saison hatte die SVG Uderns am Pokertisch die Nase vorn. Valerio Espa aus Haiming sammelte nicht nur die meisten Chips, sondern wurde auch zum Gaberl-König gekürt.

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Beim ersten Unterhaus-Abend der Saison 2026/2027 kamen die Pokalsieger aus dem Zillertal. Die SVG Uderns (1. Gebietsliga Mitte-Ost) musste ersatzgeschwächt antreten und holte trotzdem den Sieg am Pokertisch. „Unsere Toptorschützen Fabian Rieder und Daniel Ortner sind heute nicht hier und unser Trainer-Gespann, die beiden Marios, sind auf Urlaub“, erklärte Uderns-Obmann Jürgen Flörl, der das Team begleitete. „Ein Erwachsener muss ja dabei sein“, lachte Flörl.

Auch sportlich hatte die SVG heuer einiges zu bejubeln. In der vergangenen Saison sicherte man sich am letzten Spieltag den Meistertitel in der Bezirksliga Ost. Heuer startete man gut in die Saison und blieb von November 2025 bis Oktober 2026 ungeschlagen. „Seit der Niederlage gegen Vomp hatten wir ein kleines Tief, aber mit dem Derbysieg bei Ried/Kaltenbach haben wir das hoffentlich überwunden“, erklärte Flörl weiter.

Sportlich wie auch beim Pokern gut unterwegs war die SU Roppen. Die Oberländer landeten auf Platz zwei, sehr zur Freude von Trainer Helmut Bertsch: „Wir haben da schon eine gute Truppe beinander.“ Einer, der im gegnerischen Strafraum für Furore sorgte, ist Stürmer Marcel Kreuzer. Er war im Sommer vom Mieminger Plateau zu seinem Heimatverein Roppen zurückgekehrt und netzte in zwölf Spielen gleich 21-mal. Auch beim Pokern zeigte er sein Können und belegte in zwei Runden die Plätze zwei und drei. „Einer muss ja die Punkte für das Team holen“, sagte Kreuzer mit einem Augenzwinkern.

Ex aequo auf Platz drei landeten Union Innsbruck und der SV Langkampfen. Damit sicherten sie sich jeweils die letzten beiden Tickets für das Finale.

Sechs Unterhaus-Teams kämpften um die vier Plätze für das Finale im September 2027.
Sechs Unterhaus-Teams kämpften um die vier Plätze für das Finale im September 2027.(Bild: Christof Birbaumer)
Roppen-Stürmer Marcel Kreuzer war im Casino in seinem Element.
Roppen-Stürmer Marcel Kreuzer war im Casino in seinem Element.(Bild: Christof Birbaumer)
Valerio Espa wurde mit 49 Versuchen zum Gaberl-König und ...
Valerio Espa wurde mit 49 Versuchen zum Gaberl-König und ...(Bild: Christof Birbaumer)
... holte am Pokertisch die meisten Chips.
... holte am Pokertisch die meisten Chips.(Bild: Christof Birbaumer)

Mann des Abends
Einer, der gefühlt alles für seine Truppe holte, war Valerio Espa vom Tiroler-Liga-Spitzenteam SV Haiming. Espa sammelte nicht nur die meisten Chips aller Spieler beim Pokern, sondern gewann auch die Gaberl-Challenge mit 49 Wiederholungen. „Wir pokern schon viel im Freundeskreis, aber am Ende hat es dann schon auch mehr mit Glück als mit Können zu tun“, sagte Espa bescheiden.

Trotz dreier Tischsieger konnten sich die Haiminger schließlich nicht für das Finale im September 2027 qualifizieren. „Eigentlich sind wir beim Pokern immer ganz gut“, wunderte sich der sportliche Leiter Andreas Hell.

Ebenfalls nicht qualifizieren konnte sich die SPG Oberes Gericht. „Es war auch so ein toller Abend für uns“, freute sich Obmann Christoph Schediwey.

Bei der SPG liegt der Fokus auf dem Sportlichen. Als Tabellenführer der 2. Gebietsliga Mitte ist man mit acht Punkten Vorsprung auf Aufstiegskurs. „Natürlich wollen wir Meister werden“, erklärte Schediwey.

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