Neues Hightech-Gerät entfernt schwierige Steine

Der Eingriff verlief erfolgreich und ohne Komplikationen. Die neue Technik ermöglicht Ärzten, selbst schwer erreichbare Bereiche der Gallengänge zu behandeln und erweitert damit die Möglichkeiten der modernen Endoskopie. Denn wenn sich ein Gallenstein an einer schwer erreichbaren Stelle festsetzt, kann seine Entfernung eine besondere Herausforderung sein, heißt es aus dem Uniklinikum.