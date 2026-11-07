Neues Hightech-Gerät entfernt schwierige Steine

Erstmals in Österreich kam am Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg ein neues Spezialinstrument zur Behandlung der Gallengänge zum Einsatz. Schwer erreichbaren Brocken wird jetzt der Kampf angesagt.
Medizinische Premiere im Uniklinikum Wiener Neustadt-Hochegg: Erstmals in Österreich kam ein besonders dünnes Spezialendoskop zur Behandlung schwieriger Gallensteine zum Einsatz. Mit dem nur 2,5 Millimeter dünnen Instrument – genannt Cholangioskop – konnte ein tief im Gallengang festsitzender Stein mithilfe gezielter Druckwellen zertrümmert und vollständig entfernt werden.
Dass wir dieses neue System erstmals in Österreich erfolgreich einsetzen konnten, ist eine schöne Bestätigung der fachlichen Kompetenz unseres Teams.
Ass.-Prof. Dr. Alexander Daxecker
Der Eingriff verlief erfolgreich und ohne Komplikationen. Die neue Technik ermöglicht Ärzten, selbst schwer erreichbare Bereiche der Gallengänge zu behandeln und erweitert damit die Möglichkeiten der modernen Endoskopie. Denn wenn sich ein Gallenstein an einer schwer erreichbaren Stelle festsetzt, kann seine Entfernung eine besondere Herausforderung sein, heißt es aus dem Uniklinikum.
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