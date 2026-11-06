Premiere: Gasleitung auf Wasserstoff umgestellt

Von einem „Meilenstein in der Energiewende“ spricht die Energie Steiermark: Die Erdgasleitung in Gabersdorf wurde auf Wasserstoff umgestellt und nach dem Gaswirtschaftsgesetz genehmigt. Am Freitag wurde der Vollbetrieb aufgenommen. Zugleich wird auch der Industriebetrieb Purea versorgt und arbeitet nun in seinen Erdgas-Anlagen mit einer Zehn-Prozent-Beimischung von Wasserstoff. Die technischen Vorbereitungen für 20 Prozent sind bereits abgeschlossen.