Die Steiermark als Österreichs Wasserstoffpionier

Wasserstoff statt Erdgas

Nun gibt’s für den Wasserstoffausbau den nächsten Schub: Wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) via „Krone“ kundtat, macht die Bundesregierung 275 Millionen Euro für vier „Schlüsselprojekte“ locker – zwei davon liegen in der Steiermark. Einmal der Hydrogen Hub Bergla der Energie Steiermark: „Diese Anlage könnte Ende 2027 in Betrieb gehen. Wir können dann Industriebetrieben Wasserstoff zur Verfügung stellen, um Erdgas zu substituieren“, sagt Konzernsprecher Urs Harnik. Größter Kunde ist schon jetzt die Wolfram Bergbau und Hütten AG. Die Grundinvestition liegt bei 25 Millionen Euro.