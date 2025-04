Grazer TU wird zu führendem Wasserstoff-Zentrum

Auf dem 250 Quadratmeter großen Testfeld kann grüner Wasserstoff gewonnen werden, der über eine knapp 400 Meter lange Pipeline sogar an andere Institute verteilt wird. Es ist Österreichs erstes universitäres Wasserstoff-Elektrolyse-Testzentrum im Megawattbereich, also nach industriellen Maßstäben. Ein wichtiges Stichwort: Denn die steirische Industrie wartet geradezu auf neue Erkenntnisse. So arbeitet man mit AVL an Messsystemen, aber auch der Grazer Anlagenbauer Andritz und Wolfram Bergbau mit Standort in St. Martin im Sulmtal sind dankbare Abnehmer.