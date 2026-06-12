Grüner Wasserstoff: Jetzt kommt erste Großanlage

Für Wolfram ist die Versorgung mit grünem Wasserstoff ein wichtiger Schritt, um das Ziel, bis 2050 mit netto null Emissionen zu bilanzieren, zu erreichen. „Mit der Pilotanlage in Gabersdorf (auch dort ist Wolfram Kunde, Anm.) sowie der Gründung einer eigenen Wasserstoff-Gesellschaft im vergangenen Jahr hat die Energie Steiermark erste wichtige Schritte für die Auseinandersetzung mit dem Thema gesetzt“, sagen die Vorstände Martin Graf und Werner Ressi. Die Erfahrungen aus der Weststeiermark sollen Basis für weitere Partnerschaften in Sachen Wasserstoff nützen.