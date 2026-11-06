Buy from Mühlviertel
Betten Reiter Gets a New Owner
Loxone Lighthouse GmbH, part of the Loxone Group based in Kollerschlag in the Mühlviertel region, is acquiring Betten Reiter, headquartered in Leonding near Linz. Loxone Lighthouse announced on Friday that it intends to continue operating the company, which has 385 employees and 18 locations in Austria.
The management team at Betten Reiter will also remain unchanged following the change in ownership: Peter Hildebrand and Monika Zechmeister will continue to share leadership duties. “We will continue the course that has been so successful at Betten Reiter thus far,” said Rainer Eisner, managing partner of Loxone Lighthouse. He emphasized that the acquisition is a commitment to Austria, domestic quality, and regional jobs.
Competition authorities still need to review the deal
The 100-percent acquisition has been submitted to the Federal Competition Authority for review. If the green light is given, the transaction will be finalized retroactively as of March 1, 2026, the statement added. No details were provided regarding the purchase price.
Betten Reiter was founded in 1953 and, according to its own figures, is considered the number one player in the home textiles market in Austria with revenue of 86 million euros. Loxone Lighthouse was founded in 2020 and focuses on acquisitions of medium-sized companies.
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