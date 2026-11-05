Verschwitzter Kompromiss | Handwerkliches Versagen

Verschwitzter Kompromiss. Monatelang hatte die Diskussion um die Verlängerung des Wehrdienstes geschwelt, ehe in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne beim Sommerministerrat der Dreierkoalition bei großer Hitze ein verschwitzter Kompromiss zwischen den drei darob bis dahin uneinigen Regierungspartnern gefunden wurde – Wehrpflicht-Verlängerung um drei Monate, irgendwie. Ein Vierteljahr später steht allen Beteiligten noch mehr Schweiß auf der Stirn: Denn durch die Ankündigung, den Wehrdienst um drei Monate und den Zivildienst erst nach gewissen Regeln zu verlängern – wofür man aber im Parlament ohnehin noch eine der beiden Oppositionsparteien gewinnen muss, hat ein irrer Run auf den Zivildienst eingesetzt. Ehe im Parlament überhaupt ein Beschluss in Sachen Wehrpflicht gefallen ist, gehen dem Bundesheer die Soldaten aus. Weniger Wehrdiener, weniger Wehrbereitschaft – das Gegenteil dessen, was erreicht werden sollte. Ein schweres politisches Versagen.