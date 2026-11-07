Die Steiermark will jetzt Versäumnisse aufholen

Neue Plätze und weitere Verbesserungen angedacht

Diese Kapazität soll vorerst um sechs weitere Krisenplätze (für Kinder von sechs bis zwölf Jahren) im November ergänzt werden. Ein Krisenkompetenzzentrum wird zudem beim heilpädagogischen Zentrum in Graz angedockt. Unter anderem soll mit der neuen Strategie des Landes auch das Schnittstellenmanagement optimiert werden, die Prävention ausgebaut, mobile und ambulante Hilfen weiterentwickelt und Pflegefamilien entlastet werden. Wie das ganz konkret aussehen wird, bleibt aber noch offen.