Kinder- & Jugendhilfe: Plätze und Personal fehlen

„SPÖ hat heile Welt vorgegaukelt“

In einer ersten Reaktion heißt es von FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer: „Einerseits unterstreicht der Bericht, dass es eine richtige Entscheidung war, die präventiven Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Förderungen hoch zu priorisieren. Hier wurden und werden keine Abstriche gemacht. Der Prüfbericht betrifft die Amtszeit der SPÖ, die uns in den letzten Jahren eine heile Welt in diesem Bereich vorgegaukelt hat, aber offenbar zahlreiche gravierende Baustellen hinterlassen hat.“