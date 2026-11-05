Fine Wines, Puppet Theater, and Carnival Magic

There are once again some great events to experience in Upper Austria this weekend: The “Krone” is hosting the Wine Festival at PlusCity. There, cult Tyrolean Harry Prünster will provide top-notch entertainment with humor and music. At the Puppet Theater Days in Haag am Hausruck, puppeteers will enchant visitors. And the Timelkam Carnival Guild will ring in the “fifth season” in true traditional style.