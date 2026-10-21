Wo Schwarz-Blau seine eigenen Ziele verfehlt

Hohe Frauenteilzeiquote

Was das Regierungsvorhaben betrifft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, hält die SPÖ fest: Nur 6,7 Prozent der unter Dreijährigen und 38,9 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen besuchen eine vollzeittaugliche Einrichtung. Die Folge sei eine Frauen-Teilzeitquote von fast 56 Prozent, österreichweit der zweithöchste Wert nach Vorarlberg. SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu fordert vor diesem Hintergrund eine kostenlose Kinderbetreuung auch am Nachmittag, den Ausbau der Kinderbetreuung und eine Abschaffung des Kinderbetreuungsbonus.