„Ragebait“ ist vor „Peak“ Jugendwort des Jahres

Eine Million Personen stimmten ab

„Ragebait“ folgte damit auf „das crazy“, das im vergangenen Jahr Jugendwort des Jahres geworden war. „Das crazy“ wird verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist vergleichbar mit „okay“ oder „aha, cool“.