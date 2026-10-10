„Ragebait“ ist vor „Peak“ Jugendwort des Jahres

Online-Beiträge, die nur darauf ausgelegt sind, Wut und Auseinandersetzungen zu erzeugen – oder einfach „Ragebait“. Der Begriff ist nun zum Jugendwort des Jahres 2026 gewählt worden.
Bei einer Online-Abstimmung des Langenscheidt-Verlags schaffte es „Ragebait“ auf den ersten Platz – vor „Peak“ und „Crashout“. Das verkündete der Verlag auf der Frankfurter Buchmesse. In der Endauswahl standen auch nur diese drei Begriffe.
Pons Langenscheidt zufolge haben sich rund eine Million Jugendliche an dem Voting beteiligt. „Ragebait“ erhielt demnach 36,5 Prozent der Stimmen, knapp dahinter erreichte „Peak“ 33,8 Prozent und mit 29,7 Prozent landete „Crashout auf dem dritten Platz.
Eine Million Personen stimmten ab
„Ragebait“ folgte damit auf „das crazy“, das im vergangenen Jahr Jugendwort des Jahres geworden war. „Das crazy“ wird verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder einfach höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten. Es ist vergleichbar mit „okay“ oder „aha, cool“.
Gewählt wird das Jugendwort des Jahres in einer anonymen Online-Abstimmung von 11- bis 20-Jährigen. Ob das Alter wahrheitsgemäß angegeben wird, überprüft der Verlag nicht.
Das Ergebnis kam für aufmerksame Beobachter wenig überraschend. Bereits am Freitag war ein Video mit Nachrichtensprecherin Susanne Daubner, die das Jugendwort des Jahres traditionell verkündet, auf den Social-Media-Kanälen der „Tagesschau“ aufgetaucht.
Darin machte die 65-jährige Moderatorin zunächst den Eindruck, wieder das Jugendwort erklären zu wollen, bevor sie plötzlich stoppte und einräumte, sich im Datum geirrt zu haben. „Sorry Leute, ich komme morgen nochmal, aber vielleicht wisst ihr es ja jetzt schon“. Eine echte „Ragebait Queen“ ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.