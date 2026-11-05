Happy End
Familienhund nach sieben Jahren wieder daheim
Seit 2019 war „Corduroy“ wie vom Erdboden verschluckt. Beim Umsiedeln kam es zu dem Drama, der Vierbeiner war weg und die Trauer bei der Familie riesengroß. Jetzt gab es ein Wiedersehen mit Freudentränen – dank eines Chips, der in Übersee nicht verpflichtend ist.
Für die kleine Tochter von Samantha brach damals eine Welt zusammen. Ihr geliebter Cockerspaniel „Corduroy“ war nicht einfach nur ein Haustier, sondern ihr bester Freund. Die beiden waren unzertrennlich. Doch als die Familie 2019 von Los Angeles nach San Diego übersiedelte, verschwand der Vierbeiner plötzlich spurlos. Alle Hoffnungen, ihn wiederzufinden, blieben vergeblich. Die Jahre vergingen und das Mädchen wurde älter. Doch von „Corduroy“ fehlte weiter jede Spur. Irgendwann hatte sich die Familie damit abgefunden, ihren Liebling wohl nie wiederzusehen.
Dann geschah das Unglaubliche: Sieben Jahre später landete „Corduroy“ plötzlich im North Central Animal Shelter, einem Tierheim in Los Angeles. Dort entdeckten die Mitarbeiter einen Mikrochip unter seiner Haut. Als sie die gespeicherten Daten überprüften, konnten sie tatsächlich seine Familie ausfindig machen – die nach dem Umzug rund 200 Kilometer entfernt lebte.
Die Nachricht sorgte für riesige Freude. Ohne lange zu zögern, machte sich die ganze Familie auf den Weg nach Los Angeles, um ihren geliebten Vierbeiner wieder in die Arme zu schließen.
Mutter Samantha und auch ihre Tochter, die ihren besten Freund verloren hatte, waren beim großen Wiedersehen dabei. „Das Treffen war voller Umarmungen, strahlender Gesichter und Freudentränen“, berichtete die Tierschutzorganisation LA Animal Services auf sozialen Medien.
In den USA sind Chips keine Pflicht
Wo der Hund die vergangenen Jahre war, ist unklar. Und ebenso, wie er ins Tierheim gelangte. Die Tierschutzorganisation nutzt die Geschichte, um auf die Bedeutung von Mikrochips hinzuweisen. Während in Österreich alle Hunde verpflichtend gechippt und registriert werden müssen, gibt es in den USA keine landesweite Regelung.
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