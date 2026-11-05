Familienhund nach sieben Jahren wieder daheim

Für die kleine Tochter von Samantha brach damals eine Welt zusammen. Ihr geliebter Cockerspaniel „Corduroy“ war nicht einfach nur ein Haustier, sondern ihr bester Freund. Die beiden waren unzertrennlich. Doch als die Familie 2019 von Los Angeles nach San Diego übersiedelte, verschwand der Vierbeiner plötzlich spurlos. Alle Hoffnungen, ihn wiederzufinden, blieben vergeblich. Die Jahre vergingen und das Mädchen wurde älter. Doch von „Corduroy“ fehlte weiter jede Spur. Irgendwann hatte sich die Familie damit abgefunden, ihren Liebling wohl nie wiederzusehen.