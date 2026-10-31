Protest aus NÖ zeigt jetzt Wirkung beim Bahn-Chef

Reserven bei Zugpannen

Dann listet der ÖBB-Boss in dem zweieinhalb Seiten langen Brief „konkrete Maßnahmen, um die Betriebsqualität weiter zu erhöhen“, auf. Zum einen sollen zusätzliche Fahrzeugreserven bereitgestellt werden, um bei Zugausfällen aufgrund technischer Probleme rascher reagieren zu können. Zudem wird man mit dem Fahrplanwechsel im Dezember Betriebsabläufe an Bahnknoten wie St. Pölten, Wiener Neustadt und Amstetten überprüfen, um Verzögerungen beim Umsteigen auszumerzen.