Geschlossene Schule „VIVET“ schlittert in Konkurs

Am Mittwoch wurde nun beim Landesgericht Wiener Neustadt vom Verein zur Förderung der VIVET Privatschule Sektion Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, wie der KSV1870 mitteilt. Als Grund für die finanzielle Schieflage nennt der Verein kurzfristige Schülerabmeldungen und die damit verbundenen Umsatzrückgänge.

Noch keine Infos über Weiterführung

Ob die Privatschule weitergeführt werden kann oder geschlossen werden muss, ist derzeit noch offen. Die Gehälter und Löhne wurden laut Angaben der Mitarbeiter bis September 2026 bezahlt.