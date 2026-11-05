Vom Schlafzimmer in den Supermarkt darunter

Die Bevölkerung konnte den Baufortschritt im Vorbeigehen beobachten, denn der Neubau befindet sich an einem zentralen Ort der Marktgemeinde Felixdorf. Gegenüber von Arzt, Apotheke, Rathaus, neben einer Bank und einer Pizzeria und an einer wichtigen Kreuzung. War die Ampel auf Rot, konnte man den Arbeitern in den vergangenen Monaten kurz zusehen. Erst wurde das bestehende Gebäude mit wenigen Wohnungen und kleinerem Nahversorger abgerissen. In einem Teil des Hauses befand sich sogar das längst aufgelassene Felixdorfer Kino.