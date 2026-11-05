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Kombination im Ort

Vom Schlafzimmer in den Supermarkt darunter

Niederösterreich
05.11.2026 14:30
Dort, wo sich auch zuvor der Supermarkt befand, wurde auch das neue Gebäude errichtet.
Dort, wo sich auch zuvor der Supermarkt befand, wurde auch das neue Gebäude errichtet.(Bild: Avisu)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Nicht auf der grünen Wiese, sondern genau gegenüber vom Gemeindeamt eröffnet heute ein neu gebauter Supermarkt in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Darüber befinden sich 17 geförderte Mietwohnungen, die ab dem Frühjahr bezugsfertig sind. Ein Projekt, das die Versiegelung hintanhält.

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Die Bevölkerung konnte den Baufortschritt im Vorbeigehen beobachten, denn der Neubau befindet sich an einem zentralen Ort der Marktgemeinde Felixdorf. Gegenüber von Arzt, Apotheke, Rathaus, neben einer Bank und einer Pizzeria und an einer wichtigen Kreuzung. War die Ampel auf Rot, konnte man den Arbeitern in den vergangenen Monaten kurz zusehen. Erst wurde das bestehende Gebäude mit wenigen Wohnungen und kleinerem Nahversorger abgerissen. In einem Teil des Hauses befand sich sogar das längst aufgelassene Felixdorfer Kino.

Roland Kreuter (Geschäftsführer Gewog Arthur Krupp), SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub, ...
Roland Kreuter (Geschäftsführer Gewog Arthur Krupp), SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub, Marktleiter Edis Arifi, Spar-Geschäftsführer Alois Huber, Marktleiter-Stellvertreterin Nurcan Kaptan, SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber, Amtsleiter Andreas Jagschitz(Bild: Thomas Meyer)
Das Team des neuen SPAR-Supermarkts in Felixdorf.
Das Team des neuen SPAR-Supermarkts in Felixdorf.(Bild: Thomas Meyer)
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17 Mietwohnungen bereits vergeben
Der neue Spar-Markt bietet mit 675 m² Verkaufsfläche mehr Platz als der bisherige mit 535 m². Das Sortiment umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel. Errichtet wurde er nach modernen technischen und ökologischen Standards wie zum Beispiel klimafitten Parkplätzen. Auch neue Arbeitsplätze wurden geschaffen: Waren es zuvor 14 Mitarbeiter, sind es nun 20 inklsuvie einem Lehrling. Die 17 geförderten Mietwohnungen darüber der Gewog Arthur Krupp werden im Frühling bezugsfertig sein. Sie sind bereits alle vergeben.

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