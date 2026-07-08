Wohnbauten auf Brachland erhitzen weiter Gemüter



Die FPÖ rund um Gemeinderat Michael Strnad wettert in einer Aussendung, dass die Volksbefragung von Juni 2025 missachtet werde und bereits konkrete Pläne am Tisch liegen würden.

61 Prozent sprachen sich damals gegen neuen Wohnraum auf dem rund drei Hektar großem Grundstück entlang der ehemaligen B17 – zwischen Supermarkt und Autohändler – aus.

Der Beschluss für die Anhörung der Einwohner wurde zuvor einstimmig im Felixdorfer Gemeinderat gefällt. Und zwar unmittelbar nachdem die ÖVP mit der Initiative „Felixdorf statt Felixstadt“ 700 Unterschriften gegen das Projekt im Gemeindeamt vorlegte.