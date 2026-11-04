Warum sich ÖVP auf den Bildungsminister einschießt

500 Lehrer für Wien, 38 für NÖ

Diese Schieflage zeige sich vor allem beim Chancenbonus. Im Rahmen dieser Aktion stehen für Schulen mit besonderen Herausforderungen 800 zusätzliche Lehrkräfte parat. „Davon erhält Wien 500, Niederösterreich aber nur 38“, wettert Lobner: „Und das, obwohl es hier doppelt so viele Schulen gibt wie in der Bundeshauptstadt.“ Kritik gibt es auch am kürzlich von Wiederkehr eingeführten Bildungskompass, der Eltern als Orientierungshilfe bei der Schulwahl dienen soll. „Die derzeitige Darstellung der Standortdaten ist aber irreführend“, kritisieren die ÖVP-Vertreter: „Schulen werden in Leistungsdrittel eingeteilt, ohne transparent darzustellen, auf welchen Vergleichsgrundlagen diese Einordnung beruht.“