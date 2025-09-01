Opposition kritisiert Bildungspolitik

Wiederkehr beruhigt: „Lage entspannt sich“

Bildungsminister Wiederkehr beruhigt. Österreichweit würden noch 183 Lehrstellen unbesetzt seien, das entspreche gerade einmal 0,15 Prozent aller Posten. „Und da hat noch nicht einmal die Schule im Westen Österreichs begonnen.“ Die Lage „entspannt sich (..) zum Glück deutlich“, sagte er am Montag bei einem Besuch in einem Gymnasium in Klosterneuburg (Niederösterreich). Am Montag hat das Unterrichtsjahr für mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland begonnen. In den anderen sechs Bundesländern Österreichs haben 660.000 Kinder und Jugendliche noch eine Woche Ferien.