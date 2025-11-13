Schule soll künftig auf echtes Leben vorbereiten

Ansetzen will der Minister bereits im Kindergarten mit der Frage, was und wie dort vermittelt werden soll. Seine „Ansatzpunkte“ für die Schule erinnern an bekannte NEOS-Forderungen bzw. das Regierungsprogramm: Schulen sollen mehr Autonomie und Lehrer dank weniger Bürokratie mehr Zeit für die Kinder bekommen und Änderungen im Lehramtsstudium dafür sorgen, dass nur jene unterrichten, die auch wirklich geeignet sind. Schulbücher will Wiederkehr künftig schneller auf dem letzten Stand bringen und durch Lernapps ergänzen, auch die Chancen von individualisiertem Lernen durch KI sollen Thema sein. Die eben erst überarbeiteten Lehrpläne möchte Wiederkehr „entrümpeln“ und den Schwerpunkt auf neue Fächer und die „Orientierung auf fundamentale Kompetenzen der Zukunft“ legen. Worauf verzichtet werden kann, werde „eine der Diskussionen der kommenden Monate sein“.