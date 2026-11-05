Meilenstein! 50.000 Sportfans fiebern mit uns mit

Satte 21,3 Millionen Aufrufe erzielte das Video, in dem der brasilianische Fußballstar Vinicius Junior dem Norweger Erling Haaland zu dessen Sieg gratulierte. Auch auf den kleineren Bühnen ist der „Krone“-Sport stets präsent – so lieferten wir in den letzten Tagen ausführliche Einblicke vom Ski-Auftakt in Sölden, nahmen die User mit hinter die Kulissen der Tennis-Erste-Bank-Open, berichteten zudem aus den Eishallen und von den Plätzen der Fußball-Bundesliga.