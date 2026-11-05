Meilenstein! 50.000 Sportfans fiebern mit uns mit

Sportkrone.at feiert auf Instagram den ersten großen Meilenstein. Mit dem perfekten Mix aus Information und Unterhaltung begeistert der Kanal seine „Follower“ und bietet viele exklusive Einblicke in die Welt des Sports.
Ein Meilenstein! Wäre jeder „Follower“ ein Liegestütz, müsste die Social-Media-Abteilung von sportkrone.at ganz schön viele davon absolvieren. Denn seit gestern folgen uns 50.000 Sportbegeisterte auf Instagram. Es wird fleißig mitgefiebert, mitgezittert und diskutiert – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein besonderes Highlight war dabei sicher die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.
Satte 21,3 Millionen Aufrufe erzielte das Video, in dem der brasilianische Fußballstar Vinicius Junior dem Norweger Erling Haaland zu dessen Sieg gratulierte. Auch auf den kleineren Bühnen ist der „Krone“-Sport stets präsent – so lieferten wir in den letzten Tagen ausführliche Einblicke vom Ski-Auftakt in Sölden, nahmen die User mit hinter die Kulissen der Tennis-Erste-Bank-Open, berichteten zudem aus den Eishallen und von den Plätzen der Fußball-Bundesliga.
Mittlerweile liefern wir von fast allen größeren Sport-Ereignissen des Landes Bilder und unterhaltsame Kurz-Interviews. Genau wie vom Fußball-Unterhaus, wo unsere Reporter unterwegs sind, kuriose Geschichten und besondere Momente sammeln.
Die 50.000er-Marke ist Freude und Anreiz zugleich – mit neuen Formaten und noch mehr exklusiven Einblicken wollen wir die „Krone“-Familie weiter unterhalten und vergrößern. Dafür ist der Sport mit seinen Geschichten der beste Motor!
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