„Krone“ füllt Fressnäpfe – Hilfe für Hund und Katz

Eine volle Futterschüssel ist nicht selbstverständlich. Damit die Haustiere auch in schweren Zeiten versorgt sind, startet die „Krone“-Tierecke mit Fressnapf und Lidl nun eine Futterhilfe.
Morgens wartet der Hund schon schwanzwedelnd auf sein Futter, die Katze streicht um die Beine. Für viele gehört das zum Alltag. Doch was, wenn das Geld für die Versorgung des geliebten Haustiers knapp wird? Eine Situation, die für viele Tierhalter leider zur Realität gehört. Allerdings bleiben auch diese Sorgen – meist aus Scham – im Verborgenen.
Hohe Lebenshaltungskosten oder plötzliche Schicksalsschläge können finanziell belasten. Futter und Tierarzt müssen aber trotzdem bezahlt werden. Immerhin sind Hund und Katze weit mehr als Haustiere. Sie sind Familie. Und wenn das Geld knapp wird, spürt es die gesamte Familie, auch die vierbeinigen Mitglieder.
„Tierzauber“-Truck als Futterhilfe auf vier Rädern
Damit kein geliebtes Tier leidet, bringt die „Krone“-Tierecke gemeinsam mit Fressnapf und weiteren Partnern den „Tierzauber“ auf den Weg. Seit Anfang November rollt ein voll gepackter Truck mit Tierfutter durchs Land. Ziel ist es, bedürftigen Tierhalterinnen und Tierhaltern in einem respektvollen Rahmen Hilfe anzubieten und ein Zeichen für Mitgefühl und Tierliebe zusetzten.
Futterhilfe kommt nach Innsbruck und Völs
Auch in Innsbruck soll Tierhaltern in Not geholfen werden. Am 5. November macht der festliche Truck am Cyta-Gelände in Völs und am 6. November beim Greif Center Innsbruck Halt. Nach vorheriger Anmeldung auf krone.at oder per QR-Code unten können sich Betroffene vor Ort das Futter oder Fressnapfgutscheine abholen. Zudem stehen Tierärzte für Beratungen zur Verfügung. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen Punsch, Kekse, Musik und prominente Gäste wie Alfons Haider. So wird die Hilfsaktion ein besonderes Erlebnis für Mensch und Tier.
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