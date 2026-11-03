„Krone“ füllt Fressnäpfe – Hilfe für Hund und Katz

Futterhilfe kommt nach Innsbruck und Völs

Auch in Innsbruck soll Tierhaltern in Not geholfen werden. Am 5. November macht der festliche Truck am Cyta-Gelände in Völs und am 6. November beim Greif Center Innsbruck Halt. Nach vorheriger Anmeldung auf krone.at oder per QR-Code unten können sich Betroffene vor Ort das Futter oder Fressnapfgutscheine abholen. Zudem stehen Tierärzte für Beratungen zur Verfügung. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen Punsch, Kekse, Musik und prominente Gäste wie Alfons Haider. So wird die Hilfsaktion ein besonderes Erlebnis für Mensch und Tier.