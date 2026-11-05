Tiere sagen Danke: Lichtblicke am Krankenbett

Wenn ungewiss ist, wie lange ein Kind leben wird, zählt jeder Moment: Die Therapiepferde vom Wiener Kinderhospiz „Lichtblickhof“ schenken unheilbar kranken Kindern und ihren Familien in ihren letzten Wochen glückliche Lichtblicke.
Die sanften Riesen tragen mit ihren starken Rücken die kleinen Patienten wortwörtlich durch die schwere Zeit und dorthin, wo es mit dem Rollstuhl nicht mehr geht. Schwer erkrankte Kinder können in drei eigens adaptieren Familienwohnungen sogar von ihren Begleitern auf vier Hufen am Krankenbett besucht werden.
Aber auch viele der vierbeinigen „Therapeuten“ haben in der Vergangenheit immer wieder medizinische Hilfe benötigt. Die „Krone“ kann dank der Spenden ihrer Leser helfen, wenn auch die Tiere einmal zum Tierarzt müssen und übernimmt die Kosten, um den „Lichtblickhof“ finanziell zu entlasten.
Unser Verein hilft direkt
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,
Ihre Maggie Entenfellner
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