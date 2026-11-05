Tiere sagen Danke: Lichtblicke am Krankenbett

Die sanften Riesen tragen mit ihren starken Rücken die kleinen Patienten wortwörtlich durch die schwere Zeit und dorthin, wo es mit dem Rollstuhl nicht mehr geht. Schwer erkrankte Kinder können in drei eigens adaptieren Familienwohnungen sogar von ihren Begleitern auf vier Hufen am Krankenbett besucht werden.