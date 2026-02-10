Stahlhändler: Nach den Kunden springen Banken ab

Im Zentrum der aktuellen Entwicklungen steht ein Zivilprozess am Landesgericht Linz, den European Staal Austria seit Monaten gegen ehemalige Führungskräfte führt, denen verbotene Konkurrenztätigkeit vorgeworfen wird. Große Erwartungen ruhten auf einem Verhandlungstermin am 9. Jänner. An diesem Tag sollten eine Mitarbeiterin der Hausbank sowie ein Vertreter der Factoringbank als Zeugen aussagen.