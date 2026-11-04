How to Save Money When Working Out at the Gym

The comparison focused on one-year memberships with monthly payments and unlimited access to the gym. The monthly fee for these ranges from 24.90 to 123 euros. Depending on the gym, additional fees of up to 97 euros may apply. On average, monthly payments for the gym amount to 56 euros. All in all, the first year of working out at a gym costs between 328.80 and 1,476 euros. Prices rose by 1.56 percent compared to the previous year. This significant price difference is accompanied by a wide range of services: from basic training to guided workouts and class offerings, all the way to luxurious wellness areas. Before signing a contract, you should therefore compare prices and consider whether you actually need all the included services.

Cancellation Is Often Difficult

It’s not uncommon for the initial enthusiasm for working out to fade quickly, but the contract continues. Thirty gyms offer plans that can be canceled monthly. This allows the contract to be terminated quickly and without any problems. In any case, multi-year contracts should be avoided. Even though these are often illegal, some providers stubbornly insist on them, and enforcing the law—even with the support of the AK—takes a lot of time and is very stressful.