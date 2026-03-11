Harvey Weinstein hinter Gittern zusammengeschlagen

Aus dem Leben im Gefängnis enthüllte er auch, dass er von einem Mitinsassen blutig geschlagen worden sei. „Als ich einmal darauf wartete, das Telefon benutzen zu können, fragte ich den Mann vor mir, ob er fertig sei. Er stand auf und schlug mir hart ins Gesicht. Ich fiel zu Boden und blutete überall. Ich war schwer verletzt. Die Polizisten fragten mich, wer das getan habe, aber ich konnte es nicht sagen. Man darf kein Verräter sein. Das ist das Gesetz des Dschungels.“