Gesetz des Dschungels

Harvey Weinstein hinter Gittern zusammengeschlagen

Society International
11.03.2026 09:50
Harvey Weinstein hat erstmals ein Interview über sein Leben im Gefängnis gegeben.
Harvey Weinstein hat erstmals ein Interview über sein Leben im Gefängnis gegeben.(Bild: EPA/Curtis Means / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Harvey Weinstein klagt in seinem ersten Interview im Gefängnis über seine Einsamkeit hinter Gittern. Er erklärte, seit seiner Inhaftierung sei er weitgehend von seinen früheren Freunden und Kollegen abgeschnitten. Außerdem enthüllte er, dass er von einem Mitinsassen blutig geschlagen und schwer verletzt wurde. 

Der ehemalige Filmproduzent, der in Kalifornien wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde und dessen frühere Verurteilungen in New York im Jahr 2024 aufgehoben wurden, bevor 2025 eine weitere Verurteilung folgte, äußerte sich dazu in einem Interview aus dem Gefängnis auf Rikers Island gegenüber „The Hollywood Reporter“.

Weinstein verbüßt derzeit eine 16-jährige Haftstrafe in der berüchtigten Haftanstalt in New York und sprach darüber, wie sich seine Beziehungen verändert haben, seit die Vorwürfe gegen ihn 2017 öffentlich wurden. Er sprach auch über seine Beziehung zu seiner Ex-Frau Georgina Chapman sowie über den fehlenden Kontakt zu mehreren prominenten Persönlichkeiten aus der Filmbranche.

Über Cancel-Gefahr & blutigen Übergriff
„Ich wünschte, Jeffrey Katzenberg würde meinen Anruf annehmen. Ich wünschte, Ted Sarandos würde es tun oder Bradley Cooper. Ich vermisse diese Menschen nicht nur geschäftlich – da war mehr als das“, erklärte Weinstein. Dem 73-Jährigen sei bewusst, wieso jeder den Kontakt zu ihm meidet. „Ich bin Cancel-itis. Giftig. Wenn du meinen Anruf annimmst, wirst du selbst gecancelt“, schilderte er. Zugleich räumte Weinstein ein: „Ich verstehe das. Ich erwarte nicht, dass jemand für mich seine Karriere zerstört.“

Der ehemalige Hollywood-Manager vermeide es inzwischen, viele Menschen überhaupt zu kontaktieren, weil er glaube, dass ein Gespräch mit ihm ihrem Ruf schaden könnte. „Ich habe Angst, Leute anzurufen, weil ich nicht will, dass sie gecancelt werden, nur weil sie mit mir sprechen“, sagte er. In dem Interview fügte Weinstein hinzu, dass der Bruch der Beziehungen über berufliche Kontakte hinausgehe und auch Familienmitglieder betreffe. Die meisten Menschen, mit denen er früher eng in der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet habe, hätten den Kontakt abgebrochen.

Aus dem Leben im Gefängnis enthüllte er auch, dass er von einem Mitinsassen blutig geschlagen worden sei. „Als ich einmal darauf wartete, das Telefon benutzen zu können, fragte ich den Mann vor mir, ob er fertig sei. Er stand auf und schlug mir hart ins Gesicht. Ich fiel zu Boden und blutete überall. Ich war schwer verletzt. Die Polizisten fragten mich, wer das getan habe, aber ich konnte es nicht sagen. Man darf kein Verräter sein. Das ist das Gesetz des Dschungels.“

Weinstein bei einem Gerichtstermin Anfang März im Manhattan Supreme Court in New York
Weinstein bei einem Gerichtstermin Anfang März im Manhattan Supreme Court in New York(Bild: EPA/Curtis Means / POOL)

Im April erneut vor Gericht
Weinstein steht ab April in New York erneut vor Gericht. Zu einem Anklagepunkt, über den sich die Jury im vergangenen Verfahren nicht hatte einig werden können, solle es ab dem 14. April nochmals zum Prozess kommen, entschied Richter Curtis Farber an einem Gericht in New York. Der 73-Jährige war 2020 wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder aufgehoben worden. Der neu aufgerollte Prozess endete dann im vergangenen Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt in Zusammenhang mit Vergewaltigung konnte sich die Jury nicht einigen – für diesen ist nun das Verfahren ab April angesetzt.

Society International
11.03.2026 09:50
