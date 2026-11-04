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Another chocolate bar with a screw found in Linz

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04.11.2026 07:50
The string of discoveries of tampered candy shows no sign of ending (stock photo).
The string of discoveries of tampered candy shows no sign of ending (stock photo).(Bild: Daigune - stock.adobe.com)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

The string of incidents involving tampered Halloween treats shows no sign of stopping. In Linz, another father has now found a metal screw in his children’s chocolate bar. Following discoveries by families on Schiffmannstraße in Linz and in Vöcklamarkt, this is already the third case of a malicious candy trap in Upper Austria. Unfortunately, there is still no trace of the perpetrators.

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The 29-year-old man from Linz found the screw on Tuesday afternoon in the Halloween candy his children had collected. The two children (an 8-year-old daughter and a 4-year-old son) had apparently collected the candy bar on Saturday in the Ebelsberg neighborhood.

Chocolate Bar with a Screw
After the father saw a video on a social media platform warning about such tampering, he carefully inspected the candy. He found the metal screw inside a chocolate bar.

It has not yet been determined exactly where his children got this chocolate bar. They had been out with a group of children and had first pooled all the candy they collected before dividing it up. Fortunately, no one was injured this time either. The investigation is ongoing.

Two New Cases in Styria
Two additional cases have also come to light in Styria, specifically in the districts of Leibnitz and Murtal, as Heinz Holub-Friedreich, spokesperson for the Federal Criminal Police Office, reported early Wednesday morning. 

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