Es ist wieder Hochsaison für die hohen Cs

Dafür wird höchst proper gesungen. Erin Morley soubrettet sich etwas zart, aber allerliebst durch die Höhen und Tiefen von Maries Gefühlswelten. Der große Abräumer ist natürlich der Tonio von Xabier Anduaga, der seine neun hohen Cs in „Ah! mes amis“ mit Strahl und Kraft ins Halbrund schmettert und daneben auch zarte Töne hören lassen kann.