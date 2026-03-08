Rassismus-Vorwurf bringt Stadtvize zu Fall

Wildes Gerangel von FPÖ-Mandatar

Wie jetzt bekannt wurde, soll es sich aber nicht um den einzigen Vorfall bei diesem Event gehandelt haben. Ein FPÖ-Mandatar sei in ein wildes Gerangel verwickelt gewesen. Er habe sich aber lediglich verteidigt, als er nach einem verbalen Scharmützel angegriffen worden sei, beteuert der Freiheitliche, der bei der Attacke kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll. Auch sein Gegenüber wurde verletzt. Der Fall wurde angezeigt.