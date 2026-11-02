Coup im Zug: Fahrgast rund 10.000 Euro gestohlen

Für einen dreisten Dieb hat sich diese Reise mehr als gelohnt. In einem Zug von Wien nach Innsbruck klaute der noch unbekannte Täter einem Fahrgast (53) das Geld aus der Umhängetasche. Der Ganove ist damit um rund 10.000 Euro reicher geworden.
Ereignet hat sich der Diebstahl laut Polizei am Montag zwischen 11.28 und 16.02 Uhr. Ort des Coups war der Railjet, der von Wien nach Innsbruck fuhr. Beim Opfer handelt es sich laut den Ermittlern um einen 53-jährigen Engländer.
Geld aus Umhängetasche gestohlen
„Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Geld aus einer Umhängetasche, die das Opfer auf der Gepäckablage über seinem Sitz deponiert hatte“, so die Ermittler. Die Beute des unbekannten Täters: Rund 10.000 Euro! Die Polizei spricht in der Aussendung von einem „niedrigen fünfstelligen Eurobetrag“.
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