Im Pflegefall: Was passiert mit dem Vermögen?

Leider betraf dies nie die 24-Stunden-Betreuung. Mit dem 2025 in Kraft getretenen Steirischen Pflege- und Betreuungsgesetz erhoffte man sich die völlige Abschaffung des Vermögensregresses. Leider gibt es ihn bei der 24-Stunden-Betreuung hinsichtlich des Zuschusses vom Land Steiermark immer noch. Diese Ungleichbehandlung ist bedauerlich, da generell die Pflege zu Hause die Allgemeinheit wesentlich weniger kostet und die Betroffenen auch nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden. Hat man den behördlichen Bescheid erhalten, nachdem der Antrag zur Kostenübernahme der Pflegeheimkosten gestellt wurde, kann man sich an die AK-Pflegeberatung wenden: 05 7799-2273.