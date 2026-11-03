Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Messer im Spiel

Bewaffneter Mann sorgte für Angst und Schrecken

Tirol
03.11.2026 08:49
Beim Verdächtigen wurde nicht nur ein Messer gefunden (Symbolfoto).
Beim Verdächtigen wurde nicht nur ein Messer gefunden (Symbolfoto).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Beunruhigender Vorfall am frühen Montagabend in Innsbruck: Ein 32-Jähriger soll einen jungen Mann mit einem Messer bedroht haben. Zuvor war der Verdächtige bereits mit einem Schlagstock aufgefallen.

 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Polizeieinsatz sorgte am Montag im Bereich des Bergisels in Innsbruck für Aufsehen. Gegen 18.10 Uhr meldete sich zunächst ein Radfahrer bei der Polizei. „Ihm war ein Mann aufgefallen, der mit einem Schlagstock auf dem Hohlweg unterwegs gewesen sein soll“, so die Ermittler.

Nur kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf ein: Ein 20-jähriger Österreicher gab an, von dem Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt
Eine Polizeistreife konnte den 32-jährigen Verdächtigen schließlich in der Nähe eines Abbruchhauses anhalten und kontrollieren. Bei ihm fanden die Beamten gleich mehrere Gegenstände: ein Messer, einen Schlagstock, eine Airsoft-Waffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Alles wurde sichergestellt.

Begleiterin verletzte sich auf der Flucht
Auch eine Begleiterin des 20-jährigen Opfers dürfte bei dem Vorfall zu Schaden gekommen sein. Sie verletzte sich mutmaßlich während der Flucht und begab sich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch:
Die alarmierten Florianis konnten den Brand rasch löschen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen ...
Feueralarm beim Essen
Zehn Jugendliche entkommen Küchenbrand in Tirol
03.11.2026

Gegen den 32-jährigen Österreicher wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. „Das genaue Motiv für die mutmaßliche Drohung ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so die Exekutive. Der Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und weiterer Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.11.2026 08:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
213.875 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
139.302 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.347 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2024 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
996 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf