Bewaffneter Mann sorgte für Angst und Schrecken

Begleiterin verletzte sich auf der Flucht

Auch eine Begleiterin des 20-jährigen Opfers dürfte bei dem Vorfall zu Schaden gekommen sein. Sie verletzte sich mutmaßlich während der Flucht und begab sich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.