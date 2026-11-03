Bewaffneter Mann sorgte für Angst und Schrecken

Beunruhigender Vorfall am frühen Montagabend in Innsbruck: Ein 32-Jähriger soll einen jungen Mann mit einem Messer bedroht haben. Zuvor war der Verdächtige bereits mit einem Schlagstock aufgefallen.
Der Polizeieinsatz sorgte am Montag im Bereich des Bergisels in Innsbruck für Aufsehen. Gegen 18.10 Uhr meldete sich zunächst ein Radfahrer bei der Polizei. „Ihm war ein Mann aufgefallen, der mit einem Schlagstock auf dem Hohlweg unterwegs gewesen sein soll“, so die Ermittler.
Nur kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf ein: Ein 20-jähriger Österreicher gab an, von dem Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.
Mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt
Eine Polizeistreife konnte den 32-jährigen Verdächtigen schließlich in der Nähe eines Abbruchhauses anhalten und kontrollieren. Bei ihm fanden die Beamten gleich mehrere Gegenstände: ein Messer, einen Schlagstock, eine Airsoft-Waffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Alles wurde sichergestellt.
Begleiterin verletzte sich auf der Flucht
Auch eine Begleiterin des 20-jährigen Opfers dürfte bei dem Vorfall zu Schaden gekommen sein. Sie verletzte sich mutmaßlich während der Flucht und begab sich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.
Gegen den 32-jährigen Österreicher wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. „Das genaue Motiv für die mutmaßliche Drohung ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so die Exekutive. Der Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und weiterer Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
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