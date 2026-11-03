VP-Grundsatzparteitag wirft seine Schatten voraus

Unterstützung aus Bayern für Salvinis Klage

Die Neos kritisierten am Montag den geplanten Söder-Auftritt beim ÖVP-Parteitag: Es sei bemerkenswert, dass „ausgerechnet jener Politiker eingeladen wird, der Italiens Klage gegen die Tiroler Transitmaßnahmen unterstützt hat“, erklärte Neos-Landeschefin Birgit Obermüller. Söder sei es auch gewesen, der als Reaktion auf die Abfahrverbote von einem Skiurlaub in Tirol abriet. „Und so jemand steht jetzt als Ehrengast und Vorbild auf der Bühne der ÖVP. Glaubwürdigkeit wird für Inszenierung geopfert“, sagt Obermüller.