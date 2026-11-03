Mit Schrott beladener Lkw kippt in Kreisverkehr um

Für einiges Aufsehen sorgte ein Unfall in Zirl im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu Wochenbeginn. Ein Lkw-Lenker (53), der Metallschrott geladen hatte, kippte mit dem Fahrzeug in einem Kreisverkehr um. Die Ladung traf auch die Motorhaube eines Klein-Lkw. Beide Lenker hatten jedoch Glück im Unglück.
Ereignet hat sich der Unfall am Montag gegen 13.30 Uhr. Der 57-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der L11 von Inzing kommend in den Kreisverkehr Zirl Nord/Ost ein. „Aufgrund einer Gewichtsverlagerung kippte das Fahrzeug im Kreisverkehr um“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Verkehr wurde umgeleitet
Folglich stürzte der geladene Metallschrott auf die Fahrbahn und prallte gegen die Motorhaube eines Klein-Lkw, der von einem 47-Jährigen gelenkt worden war. Beide Fahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L11 gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Zirl band den Treibstoff des umgekippten Lkw, während die Straßenmeisterei Zirl die Fahrbahn reinigte.
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