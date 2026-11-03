Mit Schrott beladener Lkw kippt in Kreisverkehr um

Verkehr wurde umgeleitet

Folglich stürzte der geladene Metallschrott auf die Fahrbahn und prallte gegen die Motorhaube eines Klein-Lkw, der von einem 47-Jährigen gelenkt worden war. Beide Fahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L11 gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.