Lkw-Anhänger kippte um: Baumstämme auf Fahrbahn

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 10.40 Uhr. Der 56-Jährige fuhr mit einem Lkw, der mit Holz beladen war, entlang der B171 in Wörgl. „Beim Kreisverkehr Wörgl-West kippte der Anhänger des Holztransporters aufgrund eines technischen Defekts an der Hinterachse um“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.