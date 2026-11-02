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Bei Kreisverkehr

Lkw-Anhänger kippte um: Baumstämme auf Fahrbahn

Tirol
02.11.2026 20:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Spektakulärer Unfall in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein am Montag! Bei einem Kreisverkehr kippte ein mit Holz beladener Lkw-Anhänger um. Für den Abtransport der zahlreichen Baumstämme musste ein weiterer Lkw anrücken. Der Lenker (56) des Lkw kam mit dem Schock davon.

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Ereignet hat sich der Vorfall gegen 10.40 Uhr. Der 56-Jährige fuhr mit einem Lkw, der mit Holz beladen war, entlang der B171 in Wörgl. „Beim Kreisverkehr Wörgl-West kippte der Anhänger des Holztransporters aufgrund eines technischen Defekts an der Hinterachse um“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.

Zitat Icon

Ein zweiter Lkw transportierte die verlorenen Baumstämme ab.

Eine Sprecherin der Polizei

Straße zeitweise nur einspurig befahrbar
Der Anhänger blieb folglich auf der Gegenfahrbahn liegen, konnte jedoch vom Lenker mit dem Kranarm aufgerichtet und bei einem Parkplatz in der Nähe abgestellt werden. Ein anderer Lkw transportierte die verlorenen Baumstämme schließlich ab. 

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Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die B171 zeitweise nur einspurig befahrbar. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht zu beklagen, auch Sachschäden wurden nicht verzeichnet.

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