Bursch (15) bei Sturz mit Scooter schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 13.50 Uhr. Mit seinem E-Scooter fuhr der 15-Jährige auf dem Unteren Feldweg von Osten kommend in Richtung Norden. „Aus bisher unbekannter Ursache kam der Teenager zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.